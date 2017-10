Ufficiale Google Home Mini (non in Italia), preordine da ora a soli 49 dollari!

Dopo gli svariati rumor emersi nelle scorse settimane,ha finalmente ufficializzato, nel corso dell’evento dedicato attualmente in corso , il nuovo speaker. Ecco di cosa si tratta.

Stiamo ovviamente parlando della "variante minore" di Google Home, noto speaker che è in grado di rispondere alle nostre domande. Durante il corso della conferenza è stato mostrato anche come sia ora possibile effettuare chiamate vocali senza nemmeno toccare il proprio smartphone. Oltre a questo, è presente una funzionalità che consente attraverso un apposito comando vocale di far squillare il proprio telefono nel caso non lo si trovi più in casa.

La fase di preordine di Google Home Mini è iniziata già oggi. Il prezzo è di appena 49 dollari, ma purtroppo per ora il dispositivo sarà disponibile solamente in USA, Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone e UK. Noi italiani, dunque, rimaniamo per ora a bocca asciutta. Potete vedere le tre colorazioni disponibili nell'immagine presente sotto la news.

Vi ricordiamo che durante l’evento in questione sono stati presentati anche Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel Buds, Google Daydream 2, Google Home Max, Google Clips e il nuovo PixelBook. Potete trovare in questa news tutte le info sui dispositivi che arriveranno anche in Italia e i relativi prezzi. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye.it per informazioni più dettagliate su quanto presentato all’evento: domani troverete uno speciale dedicato!