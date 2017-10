Ufficiale Google Pixel 2 XL: il nuovo top di gamma di casa Google

Dopo i vari rumor emersi nelle scorse settimane, Google ha finalmente ufficializzato, nel corso dell’evento dedicato attualmente in corso, il nuovo. Ecco l’intera scheda tecnica.

Il top di gamma monterà un ampio display QHD P-OLED da 6 pollici. Il SoC, invece, sarà un Qualcomm Snapdragon 835, affiancato da 4GB di RAM e da una GPU Adreno 540. I tagli di memoria interna, invece, sono solamente due: 64 e 128GB. Per quanto riguarda il design, Pixel 2 XL presenta un display borderless ma rimane comunque "fedele" all'aspetto già visto con l'originale Pixel XL. Non mancano le solite connettività e il supporto a Google Daydream. A livello di comparto fotografico, troviamo una fotocamera frontale da 8MP con apertura focale f/2.4 e una fotocamera posteriore da 12 MP. Presenti anche il sensore di impronte digitali e la certificazione IP67 relativa alla resistenza ad acqua e polvere. Infine il corpo dello smartphone presenta dei bordi laterali attivi, che permettono di avviare Assistant e di silenziare la suoneria delle chiamate anche a schermo spento con una semplice pressione. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria è da 3520 mAh. Il sistema operativo sarà Android 8 Oreo. Pixel 2 XL supporterà anche le e-SIM, che però non sono ancora disponibili in Europa.

Il prezzo sarà di 849 dollari per la variante da 64GB di memoria interna e di 949 dollari per quella da 128GB. La fase di preordine è già iniziata. Lo smartphone arriverà anche in Italia, ma non subito. Per ora dobbiamo accontentarci di un "più tardi quest'anno".



Aggiornamento: Sul Google Store è comparso il prezzo italiano di partenza: 989 euro.

Vi ricordiamo che durante l’evento in questione sono stati presentati anche Pixel 2, Pixel Buds, Google Daydream 2, Google Home Max, Google Home Mini, Google Clips e il nuovo PixelBook. Potete trovare in questa news tutte le info sui dispositivi che arriveranno anche in Italia e i relativi prezzi. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye.it per informazioni più dettagliate su quanto presentato all’evento: domani troverete uno speciale dedicato!