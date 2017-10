Ufficiale Huawei Mate 10 Porsche Design: variante con 256GB di memoria interna

ha appena presentato ail suo nuovo flagship. In particolare, le varianti disponibili sono la "base", la Pro e la costosa. Solamente queste ultime due arriveranno in Italia.

La variante Porsche Design differisce dalla variante Pro solamente per il look sportivo realizzato in collaborazione con Porsche e per i 256GB di memoria. Oltre a questo, la confezione di vendita includerà molti accessori non disponibili nella variante Pro. Invariate, dunque, le altre caratteristiche tecniche e funzionalità, che potete leggere in questa news. Si tratta di un dispositivo pensato più per i collezionisti per che i normali consumatori, con un prezzo molto alto.

Infatti, Huawei Mate 10 Porsche Design arriverà in Italia a metà novembre ad un prezzo di 1395 euro. L'unica colorazione disponibile sarà la Diamond Black.



Noi di Everyeye.it eravamo presenti all'evento, in questa news potete vedere tutte le immagini scattate direttamente a Monaco di Baviera.