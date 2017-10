Ufficiale Huawei Mate 10 Pro in Italia: 849 euro e 'DeX proprietario'

Durante la conferenza attualmente in corso aha annunciato il suo nuovo flagship, che arriverà anche nella, oltre che in quella Porsche Design e in quella “base”. Andiamo a vedere questo modello nel dettaglio.

La variante Pro monta un display OLED FHD+ (2160x1080 pixel) RBGW FullActive da 6 pollici con aspect ratio 18:9, un SoC a octa-core Kirin 970 operante alla frequenza massima di 2.36 GHz, 6GB di RAM, 128GB di ROM (non espandibile), una dual camera posteriore (20MP monochrome +12MP RGB) con ottiche Leica (apertura focale f/1.6, flash LED), una fotocamera frontale da 8MP (apertura focale f/2.0) e una batteria da 4000 mAh. La promessa è di due giorni di "utilizzo medio", con 30 minuti di ricarica che porteranno al 60% il vostro smartphone. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo (EMUI 8.0). Mate 10 Pro vanta, come le altre due varianti, anche uno scanner dell’iride e il supporto alla realtà aumentata (AR). Oltre a questo, è presente anche la certificazione IP67. Infine, non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, con un modulo 4.5G LTE in grado di raggiungere fino ai potenziali 1.2 Gbps e una porta USB Type-C. Rimosso il jack audio da 3.5mm. Sulla parte posteriore ci sarà anche un sensore per il riconoscimento delle impronte, che potremo utilizzare anche per far scorrere le foto della galleria, il pannello delle notifiche, e scattare foto. Presenti inoltre due slot per la SIM 4G e il dual VoLTE (Voice Over LTE). Importanti miglioramenti anche per quanto riguarda il GPS, che riuscirà a collegarsi più facilmente con i satelliti. Durante la presentazione, Huawei l'ha descritto come "un 6 pollici in un corpo da 5.5 pollici". Interessante anche la funzione One-tap unlock, che stando a quanto dichiarato vi permetterà di sbloccare il vostro smartphone in circa 0.33 secondi. Le colorazioni disponibili sono Midnight Blue, Pink Gold, Titanium Grey e Mocha Brown. Importanti le prestazioni riguardanti il riconoscimento delle immagini, che stando a quanto dichiarato dovrebbe essere 20 volte più veloce della concorrenza.Interessante anche lo sfondo dinamico in base all'ora del giorno. Molto ambiziosa la promessa di Huawei: garantire 18 mesi di utilizzo senza rallentamenti.

Una delle notizie più interessanti è sicuramente la modalità Easy Projection, che consente di utilizzare una variante desktop del sistema operativo tramite il semplice ausilio di un normale cavo USB Type-C/HDMI collegato ad un monitor esterno. Insomma, un "DeX proprietario" senza docking station. E' possibile, inoltre, collegare mouse e tastiera esterni ed utilizzare sia lo schermo dello smartphone che quello esterno in contemporanea. Molto interessante anche la funzionalità Easy Talk, che migliora di molto la qualità delle chiamate anche in presenza di forti rumori ambientali. Infine, ci sarà una sorta di split-screen intelligente. Facendo un esempio pratico, se stiamo guardando un video e ci arriva una notifica WhatsApp, potremo rispondere al relativo messaggio aprendo una finestra a metà schermo e continuando a visionare il video nella restante metà.

Mate 10 Pro sarà una delle uniche varianti ad arrivare in Italia (assieme a quella Porsche Design) a metà novembre, ad un prezzo di 849 euro. I preordini inizieranno domani, con penna Moleskine inclusa nel prezzo.



Durante l'evento è stata presentata anche la "variante base" di Mate 10, che però NON arriverà in Italia. Essa monterà un display QHD da 5.9 pollici con aspect ratio 16:9 e 4GB di RAM.



Noi di Everyeye.it eravamo presenti all'evento e in questa news potete vedere tutte le immagini scattate a Monaco di Baviera.