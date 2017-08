Ufficiale Lenovo K8 Note, phablet con Helio X23 e 4GB di RAM

ha finalmente annunciato ufficialmente il suo nuovo. E' la prima volta che la società cinese adotta, in questo caso la versione. Tuttavia,si fa notare anche per le altre caratteristiche tecniche, tra cui spicca una CPU deca-core

Oltre a quest'ultima, troveremo un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una GPU ARM Mali-T880 MP4, 3/4GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128GB), una dual camera posteriore da 18MP (13MP + 5MP, f/2.2), una fotocamera frontale da 13MP e una batteria da 4000mAh. Non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, Radio FM e Micro USB. Presente anche il sensore di impronte digitali. Le colorazioni disponibili saranno Venom Black e Fine Gold.

Lenovo K8 Note è stato presentato nelle ultime ore in India e verrà lanciato nel relativo mercato ad un prezzo di circa 173 euro (12.999 rupie) per la "versione base" e di circa 186 euro (13.999 rupie) per la variante con 4GB di RAM e 64GB di ROM.

Non abbiamo ancora informazioni relative all'approdo del phablet in questione in Italia. Tuttavia, l'annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare vista anche la "mossa" di Lenovo di utilizzare Android senza personalizzazioni, pensata proprio per affermarsi sui mercati internazionali.