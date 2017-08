Ufficiale: LG V30 implementerà il supporto all'italiano per Google Assistant

Durante la conferenza tenutasi poco fa nel corso dell'IFA di Berlino,ha "spiazzato tutti" decidendo di puntare al. Il noto assistente vocale della società californiana non era fino ad ora configurabile con la lingua italiana.

LG si è detta molto interessata all'uso del machine learning e per questo ha deciso di investire su questa tipologia di tecnologie per il suo nuovo phablet V30, che sarà uno dei primi dispositivi a supportare la nostra lingua in tal senso. Inoltre, oltre a Google Assistant, il prossimo top di gamma della società con sede a Seul supporterà anche la piattaforma Daydream, pensata per la realtà virtuale.

Il tutto dovrebbe arrivare entro fine anno ed è stato confermato nel corso dell'evento di presentazione di LG V30, trovate tutte le informazioni in merito al nuovo phablet in questa news.