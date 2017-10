Ufficiale Nokia 7 (per ora solo in Cina): Snapdragon 630 e 6GB di RAM

Dopo i rumor emersi nella giornata di ieri, è stato finalmente annunciato ufficialmente Nokia 7. Andiamo ad analizzare nel dettaglio questo nuovo smartphone!

Infatti, durante un evento di presentazione in Cina, la società finlandese ha tolto i veli al suo nuovo dispositivo di fascia media. A livello di caratteristiche tecniche, Nokia 7 monta un display LCD FHD (1920x1080 pixel, 423 ppi) da 5.2 pollici, una CPU Qualcomm Snapdragon 630, 4/6GB di RAM, 64 di memoria interna (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 16MP (apertura focale f/1.8, flash LED dual-tone), una fotocamera anteriore da 5MP (apertura focale f/2.0) e una batteria da 3000 mAh. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (tra cui una porta USB Type-C), il sensore di impronte digitali e il jack audio da 3.5mm. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat, che sarà successivamente portato ad Oreo tramite update software. Le colorazioni disponibili saranno Matt White e Gloss Black.

Nokia 7 permetterà anche di utilizzare la modalità "Dual-sight", che permette di utilizzare le due fotocamere contemporaneamente per catturare entrambi i lati nelle vostre foto. Abbiamo già potuto apprezzare questa funzionalità con Nokia 8.

Nokia 7 sarà disponibile a partire dal 24 ottobre, per ora esclusivamente sul mercato cinese. Il prezzo è fissato a 2499 Yuan (circa 321 euro) per la versione da 4GB di RAM e a 2699 Yuan (circa 347 euro) per la più performante variante da 6GB di RAM. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda un'eventuale disponibilità in Italia dello smartphone in questione. Per ulteriori informazioni su Nokia 7, vi consigliamo di consultare il comunicato stampa ufficiale di HMD Global.