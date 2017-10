Ufficiale il nuovo PixelBook: Intel Core i7 e schermo QHD da 12.3 pollici

Dopo il rumor emerso questa mattina,ha finalmente ufficializzato, nel corso dell’evento dedicato attualmente in corso, il nuovo. Ecco tutte le caratteristiche tecniche, a partire dal processoree alloda 12.3 pollici.

Verranno commercializzati svariati modelli, che si differenzieranno tra di loro in quanto a CPU (Intel Core i5/Intel Core i7), memoria interna, con SSD fino a 512GB, e RAM, che arriverà fino a 16GB. Il sistema operativo sarà ovviamente Chrome OS. Google ha dichiarato che l'autonomia raggiungerà circa 10 ore mentre il peso è di solamente 1kg. Le varianti in questione saranno acquistabili a partire da 999 dollari, fino ad arrivare a 1649 dollari. Disponibile anche la penna, ad un prezzo di ben 99 dollari. Per ora, però, noi italiani rimaniamo a bocca asciutta.

Vi ricordiamo che durante l’evento in questione sono stati presentati anche gli smartphone Pixel 2 e Pixel XL. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye.it per informazioni più dettagliate su quanto presentato all’evento: domani troverete uno speciale dedicato!



