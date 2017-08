Ufficiale: Sony Xperia XA1 Plus: Helio P20 e fotocamera da 23MP

: Sony Mobile Communications ha presentato oggi Xperia XA1 Plus , la sua ultima novità che va ad ampliare la gamma di fascia media. Questo prodotto offre un nuovo livello di intrattenimento, integrando una fotocamera da, un display da 5.5” Full HD e prestazioni audio altamente immersive grazie alle tecnologie Sony.

Disponibile in tre colorazioni vibranti per esprimere la propria personalità, Xperia XA1 Plus si distingue per il design sottile con angoli arrotondati, oltre a integrare il sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione. Tutto questo è supportato da una batteria dalla grande capacità in grado di assicurare l’autonomia di un giorno attraverso l’attivazione della modalità Stamina e grazie a funzionalità di gestione energetica che permettono una perfetta e veloce gestione dei processi con un processore octa-core.

L’esperienza fotografica è mutuata dalla divisione digital imaging di Sony, per offrire una fotocamera principale da 23MP con un ampio sensore mobile Exmor™RS da 1/2.3”. Lo smartphone integra lenti F2.0 per garantire immagini in alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. Dallo scatto alla fotografia il passo è istantaneo (0.6s) e l’accurato Hybrid Autofocus fa sì che anche gli scatti estemporanei siano tutti completamente a fuoco. Xperia XA1 implementa, inoltre, una fotocamera frontale da 8MP con grandangolo da 23mm per assicurare immagini della migliore qualità, anche in un selfie di gruppo.

Un altro punto forte di Xperia XA1 Plus è il display Full HD da 5.5 pollici che offre colori vividi e brillanti e immagini dettagliate, oltre a essere perfetto per la riproduzione di video. Questo nuovo smartphone è, infatti, l’esempio perfetto di intrattenimento a tutto tondo, in quanto accompagna a immagini di alto livello anche la migliore qualità audio. Grazie alle tecnologie ClearAudio+ Sony e Smart Amplifier, inoltre, i suoni sono forti e chiari e si possono sempre personalizzare le impostazioni per assecondare le preferenze audio di ogni utente.

Xperia XA1 Plus è stato ideato per differenziarsi ed è disponibile in tre accattivanti colorazioni: Gold, Blue e Black. Progettato per riconoscere l’utente, è dotato di sensore per le impronte digitali nel pulsante di accensione per assicurare il più elevato livello di personalizzazione in ambito sicurezza e garantire, al contempo, la massima funzionalità in mano, conferendo la sensazione di un guanto grazie alle superfici lisce, alle forme arrotondate e agli angoli smussati. In perfetto allineamento con lo stile Xperia, XA1 Plus si distingue per le finiture a taglio di diamante e per la scelta dei materiali, come i bordi in alluminio e la finitura “mat” che conferisce un look premium.

Gli amanti dell’intrattenimento e i veri multi-tasker apprezzeranno la batteria che assicura un giorno di autonomia e le funzionalità di gestione energetica. La modalità Stamina è in grado di estendere la durata della batteria proprio quando se ne ha più bisogno, mentre le tecnologie Qnovo Adaptive Charging e Battery Care lavorano congiuntamente per mantenere in buono stato la batteria, monitorando le sue funzionalità e il suo stato e adattando la corrente per la ricarica per evitare danni e massimizzarne la durata. Il dispositivo supporta anche il quick-charging che permette una ricarica completa in soli pochi minuti. Per assicurare, infine, il buon funzionamento di tutti i processi, Xperia XA1 Plus monta un processore octa-core MediaTek Helio P20 in grado di garantire una elevata usabilità a partire dalla ricerca web, fino alla riproduzione di video o attività di gaming. Un’ulteriore funzionalità che ottimizza l’uso di questo nuovo smartphone è Sony Smart Cleaner, l’opzione che disattiva automaticamente le app inutilizzate e pulisce la cache per assicurare prestazioni più veloci e ottimizzate.

Xperia XA1 Plus sarà disponibile a partire dall'autunno 2017. Saranno disponibili anche le Style Cover Stands nei colori bianco e nero assieme a una serie di accessori a corredo del prodotto, come le nuove cuffie SBH24 Stereo Bluetooth®, per godere del meglio della musica e parlare senza l’ingombro di fili.