Ufficiale: la VAR in campo dalla prossima stagione di Serie A

Dopo anni di discussioni e polemiche, la Serie A si prepara ad abbracciare la(Video Assistant Referees). L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente dell’, il quale ha svelato che dalla prossima stagione verrà utilizzata la tecnologia anche sui campi di Serie A.

"Con la Var partiamo dalla prima giornata di campionato del prossimo anno, anticipando di una stagione. Aspettiamo l'autorizzazione dell'International Board. Per la finale di Coppa Italia invece non ci sarà” sono state le parole di Nicchi al termine del consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha anche deliberato la nomina di Carlo Tavecchio a commissario di Lega per la Serie A.

Al consiglio federale ha anche preso parte l’ex arbitro Roberto Rosetti, che ha presentato la VAR in quanto promotore del progetto italiano.

Interessante anche quanto concerne la Finale di Coppa Italia che, nonostante i pareri positivi di Juventus e Lazio, non potrà godere della VAR.