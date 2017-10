Ufficiale ZTE Axon M: smartphone pieghevole con doppio display

ha appena annunciato, in una apposito evento attualmente in corso a, il suo nuovo "top di gamma":. Si tratta di uno, con tanto died un concept innovativo. Andiamo ad analizzare questo nuovo dispositivo nel dettaglio!

Questo smartphone aveva già ottenuto la certificazione FCC qualche settimana fa, ma ora possiamo finalmente riportarvi le caratteristiche tecniche ufficiali. ZTE Axon M monterà due schermi Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU quad-core Qualcomm Snapdragon 821, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD), una fotocamera posteriore da 20 MP, una fotocamera anteriore da 20 MP (apertura focale f/1.8, PDAF, OIS) e una batteria da 3180 mAh con supporto a Quick Charge 3.0. Il sistema operativo sarà Android 7.1.2 Nougat, che verrà successivamente portato ad Android Oreo tramite aggiornamento software. Non mancano, inoltre, il sensore di impronte digitali e il jack audio da 3.5mm. Presenti, ovviamente, anche le classiche connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, tra cui una porta USB Type-C. Interessante il concetto di "True Multitasking", con due effettivi schermi in grado di lavorare separatamente. Per fare un esempio pratico, mentre stiamo guardando un video in uno schermo possiamo rispondere ai messaggi su WhatsApp direttamente dall'altro. E' possibile anche utilizzarlo in "modalità tablet", con il display che si espande e viene utilizzato con un'unica applicazione. Ovviamente, in mezzo allo schermo rimane la linea nera che separa i due schermi, ma questa è piccolissima e nella prova sul palco quasi non si notava. Interessante anche la gesture dello swipe a 3 dita, con la quale si può spostare velocemente un'app da uno schermo all'altro

ZTE Axon M sarà disponibile inizialmente solo negli USA, grazie ad un accordo con AT&T, e successivamente in Europa a partire dal Q1 2018. Vi ricordiamo che ZTE Italia ha recentemente investito nel nostro Paese, con un accordo con l'Università degli Studi dell'Aquila.