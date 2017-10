Ufficiali Google Pixel Buds, le nuove auricolari con Assistant integrato

Durante l'apposito evento appena conclusosi,ha annunciato anche le sue nuove auricolari. La società californiana ha garantito un'ottima qualità del suono.

Le auricolari in questione avranno Google Assistant integrato e sarà la presente la traduzione Google in ben 40 lingue. L'autonomia dichiarata è di 5 ore. I preordini partono già da oggi al prezzo di 159 dollari, ma sembra che il prodotto non arriverà in Italia. I nuovi auricolari saranno disponibili nelle colorazioni Just Black, Clearly White e Kinda Blue.

Vi ricordiamo che durante l’evento in questione sono stati presentati anche Pixel 2, Pixel 2 XL, Google Clips, Google Daydream 2, Google Home Max, Google Home Mini e il nuovo PixelBook. Potete trovare in questa news tutte le info sui dispositivi che arriveranno anche in Italia e i relativi prezzi. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye.it per informazioni più dettagliate su quanto presentato all’evento: domani troverete uno speciale dedicato!