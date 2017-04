Ufficiali i nuovi Swift 1 e Swift 3, i notebook di Acer ultraslim ed alla moda

ha annunciato oggi due novità nella gammadi notebook, l’, entrambi con Windows 10. L’Acer Swift 3 è un dispositivo elegante e portatile che dovrebbe offrire ottime prestazioni, mentre Acer Swift 1 offre agli utenti funzionalità essenziali per la produttività in ufficio.

Spesso appena 18 mm e pesante solo 1,8 kg, lo Swift 3 è caratterizzato da un design snello e leggero e da un corpo in alluminio spazzolato, che offre una sensazione di solidità e una piacevole sensazione tattile. Dotato di processori Intel Core di settima generazione, schede grafiche Intel HD o NVIDIA GeForce, e con un’autonomia dichiarata di 10 ore, consente agli utenti di lavorare anche più di un’intera giornata secondo le parole di Acer.

Conveniente per studenti e chi è particolarmente attento al budget, lo Swift 1 è estremamente portatile e include funzionalità essenziali per la produttività in mobilità. Spesso 14,95 mm e con un peso di 1,3 kg, lo Swift 1 ha un telaio in metallo ed è disponibile in tre colori (Pure Silver, Gold Luxury e Pink Sakura)

Con un’autonomia di 10 ore (da specifiche), lo Swift 1 è dotato di un display Full HD IPS da 13,3 pollici, processori Intel Pentium o Celeron, 4 GB di memoria e dispositivi di archiviazione SSD o eMMC da 64, 128 o 256 GB. Come lo Swift 3, anche lo Swift 1 è dotato di tecnologia wireless 802.11ac 2x2 MIMO, per una connettività senza interruzioni.

I notebook serie Swift 3 saranno disponibili nella regione EMEA dal mese di luglio con prezzi a partire da 799,00€.

I notebook serie Swift 1 saranno disponibili nella regione EMEA dal mese di luglio con prezzi a partire da 499,00€.