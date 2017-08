Ulefone lancia S8 Pro: dual camera sotto i 100 euro

ha appena svelato il suo prossimo smartphone in arrivo sul suolo cinese:. Il dispositivo in questione è pensato per lae prevede, dunque, delle caratteristiche tecniche oramai ampiamente superate dai top di gamma attuali.

Per un prezzo di circa 79 dollari (circa 70 euro), Ulefone S8 Pro presenta un display HD (1280x720 pixel) da 5.3 pollici, una CPU quad-core MediaTek MT6737 operante alla frequenza di 1.3GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna (espandibili fino a 128GB tramite microSD), una dual camera posteriore da 13MP (8MP+5MP), una fotocamera anteriore da 2MP e una batteria da 3000mAh.

Non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (single band), Bluetooth 4.0, GPS e Micro USB. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Per ulteriori informazioni in merito vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Ulefone.

Come detto in precedenza, Ulefone S8 Pro dovrebbe approdare solamente sul mercato cinese e, dunque, noi italiani dovremo fare affidamento sui classici canali di importazione.