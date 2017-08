Un bambino chiede di diventare Planetary Protection Officer e la NASA risponde

L'annuncio della posizione di Planetary Protection Officer presso la NASA, compresi i bambini. Non è un caso infatti se, che attualmente frequenta la quarta elementare, ha mandato una lettere all'agenzia spaziale americana proprio per il famoso ruolo.

Il bambino non solo si è proclamato "Guardiano della Galassia", ma afferma di essere in grado di svolgere il lavoro poiché la sorella stessa afferma che lui è un alieno. Inoltre nel suo curriculum vitae scrive di aver visto tutti i film sullo spazio e sugli alieni possibili, nonché la serie TV Agents of Shield. Peccato che tra le esperienze manchi "Men in Black", un classico intramontabile. Ma d'altronde Jack ha solo 9 anni e può imparare a pensare come un alieno.

La NASA non ha tardato a rispondere a Jack, definendo grandiose tutte le sue abilità. Nonostante la lettera di risposta tenda ad assecondare il gioco del bambino, nelle righe finali viene espressa la speranza che jack continui a studiare e a lavorare duramente, perché l'agenzia avrà bisogno di scienziati e ingegneri in futuro.