Un bug costringe il Samsung Galaxy S8 a spegnersi e riaccendersi in loop

Brutta notizia per i possessori di smartphone: arriva un bug particolarmente odioso che costringe il telefono asenza preavviso.

Lo hanno fatto sapere alcuni possessori scontenti sul thread di Reddit dedicato ai device Samsung. Alcuni utenti imputano il problema ad un errore della microSD, altri ancora a problemi dovuti ad un reboot andato male.

Sempre su Reddit molti utenti segnalano che dopo il restart le app appaiono spostate in ordine casuale; alcuni sostengono che il telefono si limiti al riavvio, altri ancora che si spenga senza però poi riaccendersi. Il tutto in un thread che ha ormai superato 20 pagine di commenti fatti da utenti irritati e delusi. Alcuni, ancora, e questo è forse è il caso più grave, segnalano che lo smartphone comincia ad accendersi e spegnersi in loop senza possibilità di fermarlo, se non applicando l'hard reset. Ma anche questo non basterebbe perché il problema si ripresenterebbe dopo poche ore.

Altri post ancora segnalano che il device dà notifiche d'errore riguardanti la scheda SD subito dopo il restart. E no, rimuoverla non risolverebbe nulla. Anche se pare che in questo modo il fenomeno del riavvio in loop si interrompa. Insomma, un macello.

Samsung ha comunicato ai propri utenti di mandare indietro lo smartphone per chiedere un rimborso totale o la sostituzione con un nuovo Samsung Galaxy S8 ma, anche in questo caso, pare, il problema si sarebbe manifestato nuovamente in più di qualche caso. Rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte di Samsung.