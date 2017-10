Un grafico mostra l'involuzione della batteria dopo iOS 11

Una delle principali critiche mosse ada seguito del rilascio diriguarda la durata della batteria , che impostazioni e consigli a parte, ha subito un’involuzione drastica e netta. A confermare quelle che erano delle semplici sensazioni ci ha pensato un grafico, accompagnato da una ricerca, condotta da

A differenza delle precedenti release, non si tratta di un problema d’indicizzazione iniziale dei file (che avviene ogni volta che si installa una major release), tanto meno di calibrazione (negli scorsi anni sono risultati necessari più cicli di ricarica per ricalibrarla), ma di un problema serio, che è stato lamentato da molti utenti sui vari forum, letteralmente presi d’assalto dalle lamentele.

Lamentele che continuano anche a quasi due settimane dal lancio, segno che il problema persiste ed è reale.

Wandera ha pubblicato il grafico che trovate in calce, in cui viene mostrata l’involuzione rispetto ad iOS 10. I ricercatori hanno monitorato i dati di 50.000 iPhone ed iPad, basati su iOS 10 ed iOS 11, ed hanno confrontato il tasso medio di degrado della batteria in tre giorni. I risultati mostrano che iOS 11 assorbe più energia rispetto a quanto fatto da iOS 10.

La speranza è che Apple sia a conoscenza del problema e che lo risolva con i prossimi aggiornamenti.