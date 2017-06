Un insider rivela: al lancio saranno disponibili solo 4 milioni di iPhone 8?

Dei problemi di produzione riscontrati dacon l’ iPhone 8 abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Oggi, direttamente dal DigiTimes, arrivano delle prime stime sul numero di unità reali diche saranno disponibili al lancio dello smartphone.

Il famoso giornale, citando fonti industriali anonime, sostiene che l’iPhone 8 potrebbe soffrire di una carenza di unità a causa della mancanza di pannelli OLED, in quanto Samsung Display sarebbe in grado di produrre solo 3-4 milioni di unità in vista del lancio.

Ciò vuol dire che al momento dell’inizio della commercializzazione, in commercio a livello mondiale potrebbero esserci solo 4 milioni di iPhone 8, un numero esiguo se si conta che Apple prevede di vendere 50-60 milioni di unità entro la fine dell’anno.

Qualora queste cifre dovessero rivelarsi veritiere, per gli utenti potrebbero presentarsi gli stessi problemi riscontrati con le AirPods, ma chiaramente siamo ancora nel campo dei rumor che, però, ancora non hanno trovato alcuna conferma.