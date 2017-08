Un leak ci mostra Xiaomi Redmi Note 5A: prezzo economico?

E' apparso online, nelle ultime ore, un primo render che "ritrae". In particolare, l'immagine proviene dal noto sitoe, quindi, è molto probabile che non si tratti di un falso.

Il render ci mostra un phablet molto simile, perlomeno a livello di design, a quanto già visto con gli altri dispositivi a marchio Xiaomi. Tuttavia, il leak riporta anche altre interessanti informazioni in merito a Redmi Note 5A: il prezzo, la data di lancio e le caratteristiche tecniche complete.

A livello di specifiche, il phablet dovrebbe montare un display HD (1280x720 pixel) da 5.5 pollici, una CPU quad-core Qualcomm Snapdragon 425 operante alla frequenza di 1.4GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 3080 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.1 Nougat.

Per quanto riguarda la disponibilità di Xiaomi Redmi Note 5A, SlashLeaks riporta il 21 agosto come data di lancio dello smartphone a partire da un prezzo di 999 Yuan (circa 127 euro al cambio attuale). Dovrebbe trattarsi, dunque, di un dispositivo pensato per la fascia bassa del mercato.