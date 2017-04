Un modello usato di LaFerrari è stato venduto all'asta per 3.7 milioni

Si parla ancora di, ma questa volta di lusso e supercostose. Eh sì, perchè unadel 2014 è stata appena venduta a 3.7 milioni di dollari ad un'asta della città di, Texas.

L'ha venduta la Leake Auction Company ieri, sabato 22 Aprile. LaFerrari è una ibrida alimentata a diesel ed energia elettrica, presentata ufficialmente al mondo durante il Salone dell'automobile di Ginevra del 2013. Ne sono stati prodotti appena 499 esemplari (più 209 modelli in versione spider), ed è questo a renderla estremamente ricercata ed ambita dai collezionisti.

Questa supercar davvero particolare monta un motore a benzina V-12 da 800 cavalli, più un motore elettrico da 163 cavalli, per un totale della bellezza di 963 CV. Tempi di accelerazione? 0-100km in appena tre secondi.

In realtà LaFerrari aveva visto una quotazione anche più alta, uno speciale 500° modello era stato prodotto appositamente per sostenere le vittime terremotate italiane. Venduto sempre ad un'asta, aveva raggiunto offerte per ben 7 milioni di dollari.