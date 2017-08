Un video ci mostra la nuova colorazione "Copper Gold" di iPhone 8

Un video caricato nella giornata di ieri dal noto canaleci offre l'occasione di vedere più nel dettaglio lache dovrebbe essere adottata da

In particolare, il creatore di contenuti mostra un mockup del prossimo top di gamma di casa Apple relativo alla nuova colorazione. Le opinioni di Winget sono chiare: secondo lo YouTuber le cornici bianche sono "orribili".

Piccola precisazione: finora il mockup nella tinta Copper Gold è stato indicato come color oro rame ma ora alcune società produttrici di cover lo identificano come cipria, cosa che sembrerebbe emergere anche dal video. Attendiamo fiduciosi conferme da parte di Apple in merito, nuove informazioni non dovrebbero tardare ad arrivare.