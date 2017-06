Un produttore di accessori ha rivelato come sarà lo schermo dell'iPhone 8

Dopo i recenti presunti link di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa, finalmente abbiamo una conferma: sappiamo una volta per tutte come sarà lo. La rivelazione è stata fatta da un produttore di accessori per smartphone chiamato, che ha messo in vendita un proteggi schermo per iPhone 8 con immagine del device annessa.

Olixar, produttore third party di accessori per smartphone, ha messo in listino un proteggi schermo dal nome "Full Cover Tempered Glass Screen Protector" compatibile proprio con l'iPhone 8. Il proteggi schermo è già in vendita su MobileFun UK con tanto di foto e una descrizione dello schermo del device. In altre parole –sempre che quelli di Olixar non si siano ubriacati o abbiano deciso di mettersi a fare scherzi di cattivo gusto, entrambe cose implausibili ma non del tutto impossibili– ora sappiamo una volta per tutte come sarà la parte frontale dell'iPhone 8.

Lo schermo occuperà la maggior parte della parte frontale del device, con la sola piccola fascia dedicata a fotocamera e sensori ad interrompere lo screen altrimenti completamente privo di cornice.

Ora rimane aperto solo un altro cruciale quesito: che fine farà lo scan di impronte digitali? Relegato sul retro o integrato sullo schermo? Sparirà semplicemente come si dice dovrebbe accadere sul prossimo Galaxy Note 8? Altra cosa è la conferma o meno della ricarica wireless integrata. Difficile da dirsi, non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale... o il prossimo leak, ovviamente.