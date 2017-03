Un team di Google Street View sulla bocca di un vulcano

Se sognate di osservare un vulcano in attività ad un passo dal cratere, ma siete allo stesso tempo troppo pigri per recarvi di persona sul luogo dell’azione, Google arriva in vostro soccorso.

Big G ha inviato un team di Google Street View a documentare a 360 gradi una gigantesca colata di lava presso Ambrym, Vanuatu, su un’isola sperduta dell’Oceano Pacifico. Lo ha fatto certo in nome della scienza, ma anche per farvi godere il panorama senza che vi muoviate dalla sedia - è andata invece peggio ai membri del team, che figurano in alcuni scatti sudati e sotto sforzo, con addosso oggetti protettivi e le enormi camere per le riprese a 360 gradi.

Chris Horsley, uno dei ragazzi del team, ha commentato: “Rimanere in piedi sul bordo della bocca del vulcano e sentire il calore sulla pelle è un’esperienza incredibile. Spero che con questo lavoro la gente si senta protagonista, e si renda di conto di quanto è incredibile il mondo che viviamo”. Secondo Google, le dimensioni del cratere del vulcano in oggetto siano pari a due campi da calcio. Non è neppure la prima volta che Google Street View si imbarca in una missione simile, la scorsa estate era toccato al vulcano Masaya in Nicaragua. Gli scatti della spedizione si possono trovare qui.