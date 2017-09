Un utente è riuscito ad inserire Samsung DeX in un MacBook

Samsung DeX , il dispositivo lanciato dalla società coreana che permette di utilizzare gli smartphone della gammacome computer. Uno sviluppatore del forum XDA, Kris Henriksen, anche noto come kreal, è riuscito ad andare oltre.

Come? Inserendo Samsung DeX in un computer. Non un computer normale, ma un MacBook Pro da 15 pollici di inizio 2008, che è stato letteralmente sventrato per fare spazio ad uno schermo, una tastiera ed un touchpad in grado di supportare il DeX.

Per quanto riguarda lo schermo, lo sviluppatore si è avvalso di alcuni controller che poi ha modificato, mentre per tastiera e touchpad ha saldato una serie di fili per creare un collegamento USB. A tutto ciò bisogna aggiungere che per completare la procedura ha dovuto effettuare il root allo smartphone.

Capitolo base: essendo quella del DeX troppo grande e costosa, ha preferito la C-FORCE CF003, che è compatibile anche con il Nintendo Switch, a cui ha aggiunto due batterie da 74 Wh ed una ventola.