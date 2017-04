Un video mostra i progressi dell'emulatore Dolphin su Samsung Galaxy S8

Come segnalato da Kotaku, il canale YouTube "GuruAidTechSupport" ha pubblicato un video che mostra l'emulatorein azione su. Da tempo la community sta sperimentando con questo software su Android, con risultati altalenanti.

Ad oggi, Dolphin per Android permette di far girare solamente pochissimi titoli, l'autore del video fa sapere di aver testato Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda The Wind Waker e Super Smash Bros Melee per GameCube, con risultati discreti per quanto riguarda la fluidità.

La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione su Android, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.