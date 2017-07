Una campagna Kickstarter per salvare il Mission Control dell'Apollo 11

Il Mission Control del Johnson Space Center, lo storico sito da cui è stata coordinata la missione Apollo 11, è in condizioni pietose. Una campagna Kickstarter sta cercando di raccogliere 250.000$ per salvarlo. I soldi saranno aggiunti al budget di 3.5 milioni di dollari già stanziati dalla città di Webster.

Ovviamente, come per tutte le campagne Kickstarter che si rispettino non mancano ricompense estremamente fighe per chi deciderà di supportare il progetto. Con una donazione da 35$ ci si porta a casa una t-shirt commemorativa, mentre con 55$ si ha diritto ad una replica della patch originale della missione Apollo 11 e via così, fino ad arrivare a premi sempre più prestigiosi man mano che si dona di più, come una cena con gli operatori della NASA che hanno servito veramente nel Centro di controllo missione o con Andy Weir, autore del best seller "The Martian".

Attualmente la campagna Kickstarter ha ottenuto poco meno di 180.000$. C'è ancora tempo fino al 19 agosto per contribuire al salvataggio di quella che è stata definita una vera e propria "cattedrale dell'ingegneria".

Il Mission Control della NASA è inserito nella "America's National Register of Historic Places". É da oltre 20 anni che si discute della possibilità di ristrutturarlo per preservarlo, tuttavia, i lavori sono sempre rimasti in una sorta di limbo senza essere mai partiti veramente.

La campagna Kickstarter è stata avviata dallo Houston Space Center che contribuirà al progetto con 5 milioni di dollari.