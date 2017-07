Una foto scattata su Marte suggerisce lo scorrimento di acqua in passato

Ilha scattato la foto panoramica che vedete in copertina prima di entrare nella Perseverance Valley che scende giù verso la pendenza del bordo dell'Endeavour Crater.

Nella foto in fondo alla news potete osservare che Opportunity si sta lasciando alle spalle la cima del bordo dell'Endeavour Crater, mentre scende verso la Perseverance Valley (Nel link trovate una mappa in cui si vede il paesaggio dall'alto). Uno dei misteri che è ora oggetto di studio è come si sia formato questa incavatura che nella cresta che ha dato luogo alla valle e si ipotizza che sia dovuta al fluire di acqua o a causa del ghiaccio o ancora del vento.

Gli scienziati sono tentati dall'ipotesi di un fluido che scorre nello studiare le foto, ma non vogliono scartare alcuna ipotesi per il momento.