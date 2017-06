Una foto suggestiva ritrae le galassie più massive dell'universo allineate

Un recente studio del Lowell Observatory in Arizona ha rivelato che le galassie più massive del nostro universo sono statecon quello che le circonda per ben

Lo studio di Michael West e del suo team ha messo in evidenza un evento già noto in astronomia della tendenza delle galassie aventi una grande massa ad allinearsi con altre galassie vicine, anche se non è ancora noto quando e come questo avviene. West e il suo team hanno sfruttato il telescopio spaziale Hubble che viaggia nell'orbita terrestre per osservate 65 galassie massive la cui luce ci indica il loro comportamento di miliardi di anni fa.

Quando l'universo aveva solo 1/3 dell'età che ha adesso, cioè 1/3 di 13,8 miliardi di anni (ovvero 4,6 miliardi di anni, quando ancora non esistevano le calcolatrici per questi conti "complessi"), queste 65 galassie supermassive erano già allineate fra di loro. La scoperta è importante perché identifica la causa dell'allineamento in un periodo molto giovane della storia dell'universo.

A questo punto sono immancabili le varie teorie sulla causa che ha scatenato questo fenomeno. Forse le galassie giganti accrescono la loro massa inglobando galassie vicine in determinate direzioni, oppure la forza gravitazionale le orienta per via della continua forza di richiamo che impone fra di esse.

Un futuro sviluppo della ricerca di West è l'analisi di galassie ancora più vecchie di quelle osservate fino ad ora per capire se è esistito un tempo in cui questo allineamento non sussisteva. Per ora i mezzi a disposizione non sembrano adeguati all'obiettivo che i ricercatori si sono posti, visto che anche il potente Hubble non è in gradi di rilevare facilmente galassie così piccole e deboli per la loro immensa distanza dalla terra. Forse con i futuri mezzi tecnologici si riuscirà a proseguire questa ricerca.

In fondo alla news trovare la foto spettacolare che ritrae l'allineamento delle galassia massive.