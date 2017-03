Unicode ufficializza le nuove emoji in arrivo nel 2017

Il consorzio, che detiene i diritti per la diffusione delle emojicon, che ormai sono diventate un nuovo metodo di comunicazione, ha diffuso la lista finale delle 69 nuove faccine che approderanno sui nostri dispositivi nel corso dei prossimi mesi.

In totale, il consorzio ha creato 56 simboli e 183 sequenze in grado di declinarle in base al sesso e colore della pelle. Le faccine nuove saranno sessantanove, e ventiquattro di queste sopporteranno cinque varianti di colore per la pelle. Tra le più interessanti segnaliamo la zebra, la sirena, ma anche il dinosauro di Jurassic Park, un elfo, nuove bevande, una faccina che raffigura un’emoticon che vomita ed una in cui è presente un uomo con la barba.

Per quanto riguarda la magia, sarà presente anche Aladino, mentre la sezione del cibo include il raviolo, simbolo della cucina nostrana, i bretzel, i biscotti della fortuna, dei toast ed il cibo in scatola.

Sopra la notizia trovate un video che le mostra tutte, mentre a questo indirizzo è presente la lista ufficiale.