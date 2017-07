Unieuro lancia gli sconti d'estate: 50% di saldi fino al 20 Luglio

Interessante nuovo volantino lanciato oggi da, che ha lanciato una promozione che prevede sconti fino al 50% su alcuni prodotti fino al prossimo 20 Luglio. Il volantino abbraccia come sempre tutte le categorie di prodotti d’elettronica al consumo.

Tra tutti vi segnaliamo l’Honor 8 da 32 gigabyte Blu a 329 Euro, l’Apple Watch Series 2 da 42mm a 439 Euro a fronte di un risparmio del 6%, un televisore Ultra HD di LG da 49 pollici a 499 Euro contro i 699 Euro di listino ed un MacBook Pro da 13 pollici con display Retina a 1199 Euro al posto di 1499 euro.

Come dicevamo poco sopra, le offerte saranno valide fino al prossimo 20 Luglio su una spesa minima di 299 Euro. E’ previsto anche il finanziamento a tasso zero. Per maggiori informazioni sui prodotti in offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale, contenente tutti i prodotti.