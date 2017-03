Unieuro lancia la promozione No Iva per tutto il weekend

torna di nuovo con la promozione No Iva, dopo quella lanciata all’inizio del mese. La famosa catena di distribuzione italiana, per tutto il weekend, infatti, offrirà a prezzo scontato una vasta gamma di prodotti, tra cui notebook, 2-in-1 e tablet.

Tra le tante offerte vi segnaliamo il Surface Pro 4 con Intel I7 da 512 gigabyte a 1832,99 Euro al posto di 2349,99 Euro, ma nella promozione è anche presente il MacBook Pro Retina da 15 pollici da 2,2 Ghz a 1793,22 Euro al posto di 2299 Euro.

Per quanto riguarda i tablet, invece, è presente il Lenovo Yoga Tablet YB1-X91L da 64 gigabyte con supporto 4G a 545,99 Euro e non 699,99 Euro. Come si può ben notare a questo indirizzo, sui prodotti che rientrano nella promozione è stato sottratto il 22%, pari all’IVA.