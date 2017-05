Unieuro sconta tutti i prodotti del 25% questo weekend!

Interessante iniziativa arriva da, che per festeggiare l’ingresso in borsa, avvenuto il mese scorso, ha avviato un'offerta promozionale molto conveniente, sia nei punti vendita che online.

Su tutti i prodotti infatti sarà applicato lo sconto del 25%, per una promozione ribattezzata #giùpesante. Come anticipato, lo sconto è applicato sia in negozio sia nello store online, per acquisti minimi di 299€, fino a domenica a mezzanotte. Esclusi dall’iniziativa solo gli iPhone, ma resta da capire se anche alla merce già scontata sarà applicabile l'ulteriore ribasso. In mancanza di altre indicazioni crediamo di si, visto che l’unica precisazione fatta da Unieuro riguarda i coupon sconto, non utilizzabili per tutta la durata dell’iniziativa.