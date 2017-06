Uno studio rivela: 2 utenti Windows su 10 negli USA sono pronti a passare a Mac

Arriva un campanello d’allarme importante per, direttamente da un’indagine di mercato condotta da Verto Analytics. Secondo quanto rivelato dal sondaggio, condotto negli Stati Uniti, il 21% di coloro che posseggono un portatile Windows hanno intenzione di passare (in futuro) a

Viceversa, solo il 2% dei proprietari di Mac hanno rivelato che passeranno a Windows. Il numero è ancora più elevato se si considera il mercato desktop, dove un quarto degli intervistati ha in programma il passaggio a Mac nel giro dei prossimi 6-24 mesi.

Altrettanto interessante è la parte dello studio in cui i ricercatori affermano che coloro che hanno in programma lo switch al Mac sono inclusi nelle fasce di reddito più alte, ovvero con un guadagno annuo superiore ai 150.000 Dollari. L’interesse per i Mac è alto anche tra adolescenti e ventenni, che probabilmente sfrutteranno gli sconti di Apple per queste categorie per spingerli passare al proprio ecosistema desktop. Sarebbe altrettanto interessante conoscere le intenzioni degli europei a riguardo.