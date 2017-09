USA - Russia: accordo per costruire una base lunare insieme

La Russia e gli Stati Uniti hanno formalmente accettato di collaborare su un progetto della NASA che porterà alla creazione di una stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna.

La Moonbase sarà il primo passo in un progetto a più stadi che ha in programma di inviare l’uomo più in profondità nel sistema solare, e battezzato Deep Space Gateway. La stazione lunare non solo renderà più facile per gli astronauti visitare la Luna, ma farà anche da stazione di rifornimento per le missioni più lontane.

“Mentre Deep Space Gateway è ancora un progetto in fase di studio, la NASA ha il piacere di registrare un crescente interesse internazionale nei confronti dei viaggi cislunari” ha affermato Robert Lightfoot della NASA.

L’Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos, ha rivelato che il primo obiettivo di questa collaborazione tra le due nazioni è di “sviluppare standard tecnici internazionali che poi verranno utilizzati in seguito”. I primi risultati concreti, però, saranno tangibili solo dal 2020.

Nonostante le tensioni politiche tra Mosca e Washington, le due nazioni sono rimaste in buoni rapporti per tutto quanto concerne il mondo dello spazio.

“Siamo consapevoli che siamo noi i protagonisti, e dobbiamo lavorare su queste missioni insieme” ha affermato il direttore generale della Roscosmos, Igor Komarov.