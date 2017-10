USA: si acquistano più iPhone 7 che iPhone 8, in attesa dell'iPhone X

Secondo quanto riferito dall’analista di, a Reuters, negli Stati Uniti gli utenti starebbero acquistando più iPhone 7 che iPhone 8, a conferma del fatto che il riscontro registrato dall’ultimo smartphone della compagnia di Cupertino è inferiore alle aspettative.

Apple ancora non ha diffuso alcun dato ufficiale di vendita, ma la sensazione sempre più diffusa è che iPhone 8 sia quasi passato in sordina tra tutti gli annunci arrivati nel corso del keynote autunnale, probabilmente schiacciato dal clamore registrato dall’iPhone X, che sarà disponibile ad inizio novembre, nonostante una disponibilità iniziale che definire “limitata” è poco, almeno a giudicare dalle analisi pubblicate in rete.

Molti utenti, sui social network, hanno espresso le proprie intenzioni di acquistare direttamente l’iPhone X, o per lo meno di evitare l’iPhone 8 in quanto definito un “minor update” dell’ottimo iPhone 7 rilasciato lo scorso anno e che gode ancora di una buona popolarità.