USA: Trump pronto ad annunciare il ban per i laptop dai voli europei

La stretta tanto attesa e temuta dagli utenti è ormai prossima. L’amministrazione Trump, infatti, secondo quanto riportato dalla CBS, starebbe in procinto di annunciare il divieto di utilizzo per i tablet e laptop anche dai voli provenienti dall’Europa.

La decisione definitiva potrebbe essere annunciata nel giro di poche settimana, ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme ai suoi più stretti collaboratori starebbe valutando i pro ed i contro dell’estensione del provvedimento già in atto per i dieci aeroporti del Medio Oriente. Il Dipartimento dei Trasporti americano, nel frattempo, ha annunciato che sono in atto continue verifiche in base alle informazioni d'intelligence, “e siamo pronti ad effettuare modifiche alle disposizioni attuali se sarà necessario, il tutto per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri”.

Gli incontri sarebbero ormai in corso da tempo, ed una delle motivazioni per cui potrebbe arrivare il tanto temuto ban dei dispositivi elettronici sarebbe da imputare al fatto che, secondo Trump, in questo modo la propria amministrazione mostrerebbe non solo coerenza ed onestà intellettuale, ma andrebbe anche bloccare uno dei possibili modi per aggirare il ban dal Medio Oriente per i possibili terroristi diretti negli Stati Uniti.