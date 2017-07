Valve lancia l'app di Steam per le Smart TV Samsung

Da ora sarà possibile giocare ai giochi per PC su una Smart TVin 4K, senza dover acquistare alcun accessorio aggiuntivo. Valve, infatti, ha reso disponibile l’applicazioneper il, che consente di portare i videogiochi per PC su un televisore, in streaming.

La versione beta dell’applicazione al momento supporta solo la risoluzione video 1080p ed un framerate di 60fps, ma gli sviluppatori hanno già promesso il pieno supporto al 4K in futuro.

Sarà quindi possibile giocare utilizzando lo Steam Controller, ma i ragazzi di PC Games sono riusciti a collegare anche un pad per l’Xbox 360. Valve, però, ha promesso la compatibilità per i controller aggiuntivi nel giro di qualche mese.

E’ chiaro però che per far funzionare correttamente questa applicazione è richiesta una connessione abbastanza potente, altrimenti il lag sarà fastidioso. Si parla di almeno 5 GHz di potenza.

E’ inoltre doveroso sottolineare, ancora una volta, che l’applicazione è nella fase beta.