VAR: debutto in Italia nelle finali del campionato primavera

Come ormai noto, la debutterà ufficialmente in Italia nel corso del prossimo campionato di Serie A, ma l’esordio ufficiale potrebbe avvenire anche prima., il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, nel corso del weekend ha dato un interessante annuncio a riguardo.

Lo stesso ha affermato che la così detta moviola in campo farà il suo esordio in occasione delle finali del campionato Primavera del prossimo mese di Giugno, in programma dal 4 all’11 in Emilia Romagna.

Il programma è molto semplice: la VAR verrà usata dai quarti di finale, ma attenzione, come affermato dallo stesso Nicchi, “l’introduzione della Var servirà a correggere solo gli errori evidenti, ci sarà più tranquillità per tutti, anzi ora i tifosi se la prenderanno con i registi e non con gli arbitri…”.

Nel frattempo nel corso del weekend in occasione dei mondiali Under 20, nella partita tra Italia ed Uruguay l’arbitro ha assegnato un rigore proprio grazie alla VAR. Il fischietto ha interrotto il gioco prendendo in mano il pallone e dopo aver consultato la VAR si è diretto verso il dischetto.