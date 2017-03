Varta presenta la nuova Comfort Lantern

ha presentato oggi la nuova, che è in grado di illuminare le serate estive senza attirare gli infetti. L’illuminazione LED di cui è dotata prevede due tonalità di luce più calda o più ambrata ed emette un fascio di luce pari a 16 metri.

Inoltre non dovrete più preoccuparvi di attirare gli insetti: la speciale luce ambrata ne attira il 60% in meno rispetto alle altre lampade in commercio. Dotata di cinque modalità di illuminazione, è possibile passare con un doppio click alla versione notturna più soffusa.

Resistente agli urti da un’altezza fino a 2 metri e all’acqua (IPX4), la Outdoor Sports Comfort Lantern di VARTA possiede una comoda maniglia in gomma sulla sommità e un gancio sul fondo della struttura per diverse possibilità di aggancio.

È possibile svitare il vetro esterno e utilizzare la lampada senza perdere la sua efficacia; in questo modo la lanterna occupa molto meno spazio e diventa la soluzione ideale per illuminare spazi angusti (tende, camper..).

La lanterna è alimentata da 3 batterie D.

Di seguito le specifiche tecniche: