Varta svela le nuove torce led

ha svelato le nuove torce a led a. Praticità è la parola d’ordine della nuova torcia diche, grazie alle dimensioni veramente ridotte, potrà essere sempre a portata di mano e maneggiata con facilità anche dai più piccoli.

La torcia dispone di due modalità di luce (alta o bassa a seconda della necessità di utilizzo) e il fascio luminoso raggiunge una distanza di 151 metri. Dotata di LED ad alta performance Cree 5W, la parte superiore della torcia è caratterizzata da un materiale fotoluminescente, utile durante la notte o in luoghi molto bui (Eye Glow-in-the-Dark).

A prova di caduta fino a 2 metri di altezza e resistente all’acqua (IPX4), la torcia ha un’impugnatura in gomma antiscivolo rossa per una miglior presa e un laccetto posto all’estremità, utile per un comodo aggancio.

La torcia Outdoor Sports Flashlight 3AAA ha una durata fino a 35 ore e nella confezione sono già incluse le batterie 3AAA di VARTA.

Specifiche tecniche: