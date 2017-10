Vende tutto per comprare Bitcoin, ora vive in campeggio sperando di arricchirsi

Business Insider riporta una storia che definire pittoresca sarebbe un eufemismo., un olandese di 39 anni, ha venduto ogni suo avere per investire massicciamente nei. Ora vive in un campeggio con la moglie e tre figlie e aspetta che la valuta quadruplichi il suo valore nel 2020 per diventare milionario.

Didi, evidentemente, è una di quelle persone "impulsive" di cui ogni tanto si legge online: aveva già venduto la sua azienda –racconta Business Insider– per viaggiare per 9 mesi in lungo e in largo, e sarebbe proprio nel corso di uno dei suoi viaggi che avrebbe incontrato alcune persone interessate ai Bitcoin. Una folgorazione: ora l'uomo è diventato un convinto entusiasta della valuta digitale e pensa (o meglio spera) che nel 2020 i Bitcoin e la blockchain diventeranno insostituibili.

Per quella data auspica che i Bitcoin abbiano raggiunto un valore inestimabili (e non è nemmeno l'unico), in modo da rivenderli e vedere il proprio patrimonio triplicarsi o, addirittura, quadruplicarsi.

Nel frattempo gli spetta una vita di sacrifici perché, dopo aver messo in vendita la casa (ma anche automobile, motocicletta, bici, e addirittura i giocattoli delle figlie), ha scelto di vivere in un campeggio di Venlo con la famiglia. "La gente mi dice che sono pazzo", ha spiegato a Business Insider. "Ma siamo una famiglia che ama l'avventura e giochiamo d'azzardo per un po', per vivere vite minimaliste. La vita è noiosa se non rischi mai".

Didi ha deciso di cambiare vita dopo la morte del padre, il calciatore professionista John Taihuttu. "É stato un periodo difficile, ho venduto l'azienda e con tutta la famiglia abbiamo deciso di viaggiare". Ma la conoscenza e l'interesse per il mondo delle criptovalute sarebbe radicata ancora più in là con il tempo: nel 2010, quando i bitcoin valevano ancora poco –relativamente parlando– e Taihuttu aveva deciso di fondare con amici un'azienda che si occupava del mining della valuta. Vendette tutto il patrimonio in bitcoin nel 2013, quando questi avevano cominciato a valere qualche centinaia di dollari. Oggi evidentemente –con il senno di poi– si è pentito di questa scelta, e ha deciso di portare questa "scommessa" ad un livello ancora più estremo. Chi sa se alla fine ci avrà visto lungo.

Se anche voi volete fare come Didi Taihuttu premuratevi quantomeno di leggere prima la nostra guida dedicata alla criptovaluta. O di acquistare l'Humble Book Bundle di questa settimana dedicato proprio ai Bitcoin. Ma forse è meglio la prima, del resto è gratis.