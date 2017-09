Verizon ha creato una caccia al tesoro in AR su Snapchat. Il premio? Un iPhone 8

Piccoli indizi criptici: cerca questa struttura, aspetta il tramonto e poi guarda verso un lago che si trova verso ovest. É laorganizzata dala nota compagnia telefonica Verizon sfruttando ladi. Il bottino è davvero ricco: unai primi avventurieri che riusciranno a risolvere tutti gli enigmi.

Apple ogni anno riesce a creare un hype per i suoi prodotti che sole poche altre compagnie riescono ad eguagliare. Ma a rendere tutto ancora più magico ed elettrizzante ci ha pensato Verizon, con quella che promette di essere una delle cacce al tesoro più ricche e divertenti mai create prima.

Gli iPhone 8 in palio sono ben 256, le città dove poter dare la caccia agli enigmi di Verizon sono otto, purtroppo tutte negli Stati Uniti: Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, Dallas e Atlanta.

Il primo step richiede di effettuare una scansione di un QR Code, dopo di che sarà Snapachat, una volta ricevuto accesso alla localizzazione, a dire dove si trova l'indizio più vicino. Alcuni dei posti dove bisogna recarsi permetteranno di vincere l'iPhone solo a determinate condizioni, ad esempio se è notte o se sta piovendo. Indizio dopo indizio si arriva a quello finale, che permette di sbloccare una speciale lens per snapchat. Una volta sbloccata bisognerà farsi un selfie con la speciale lens e mandarlo a Verizon incrociando le dita. Eh sì, perché solo i più creativi e simpatici potranno mettere le mani sull'agognato iPhone 8. Un'idea per non rendere la cosa una gara di velocità, lasciando a tutti la possibilità di finire tutti gli enigmi con calma, avendo comunque chance di vincere. C'è tempo fino al 22 settembre.

Solo otto vincitori ogni giorno per ognuna delle otto città vinceranno un iPhone 8. Sembra uno sciogli lingua ma l'iniziativa è sicuramente carina e azzeccata. I vincitori dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un piano tariffario con Verizon, ma visto il regalo sembra davvero il minimo.

Vi piacerebbe qualcosa del genere anche in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!