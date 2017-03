Verizon: ecco il SUV gigante in grado di passare sulle vetture

Si tratta di una trovata pubblicitaria, si, ma è comunque destinata a far discutere a lungo.ha infatti costruito un SUV gigante, battezzato, che attraverso la pressione di un semplice interruttore è in grado di passare letteralmente sulle macchine.

Hum Rider, infatti, si allarga di circa 2 metri e mezzo e solleva da terra di 1 metro, in modo tale da passare tranquillamente sulle vetture presenti senza danneggiarle.

A livello tecnico dispone di oltre 91 di linee idrauliche che lo rendono facilmente controllabile sia in fase di sterzata che frenata. Ogni generatore è alimentato a gas ed è in grado di alimentare l’intera vettura.

Per quanto riguarda il peso, si aggira sugli 8.500 chilogrammi, il doppio rispetto a qualsiasi Jeep standard.

Verizon l’ha costruito per promuovere Hum, un gadget per le vetture che ha un costo di 10 Dollari al mese e può essere montato a bordo di qualsiasi vettura e che a quanto pare può anche essere usato per tenere sotto controllo i neopatentati.