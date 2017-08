Virtual reality: oggi Firefox ha introdotto il supporto alla VR

Firefox 55 oggi ha implementato il supporto alla VR, la virtual reality. Il browser si unisce così a Google Chrome e Microsoft Edge che hanno aggiunto a loro volta la VR nel corso del tempo. La mossa fa parte del piano di Mozilla per riportare Firefox ai fasti di un tempo

Mozilla ha lavorato a lungo sull'introduzione di questa feature utilizzando lo standard WebVR che permette ai browser di eseguire esperienze in virtual reality.

Da una parte è un bel segnale, perché mostra come Mozilla ci tenga veramente a portare il proprio browser al passo con i tempi, dall'altra, certo, non si può non notare il ritardo dato che Chrome ha introdotto la feature già lo scorso febbraio, diventando di fatto il browser più adatto per la VR.

Firefox 55 introduce un'altra interessante feature chiamata Firefox Screenshots. Come facilmente intuibile, permetterà di effettuare in maniera estremamente facile ed intuitiva degli screenshot. Questi vengono salvati nel cloud per due settimane, dopodiché, se non si imposta diversamente, vengono automaticamente cancellati.