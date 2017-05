Vive Deluxe Audio Strap disponibile dal 6 Giugno a 99 Dollari

, attraverso un breve post pubblicato sul proprio blog ufficiale, ha annunciato che il nuovosarà disponibile dal prossimo 6 Giugno a 99,99 Dollari presso i rivenditori autorizzati Vive e su vive.com.

Il produttore descrive il Deluxe Audio Strap come il compagno ideale per gli ambienti multi-utente, ed aggiunge caratteristiche che andranno a rendere l’utilizzo quotidiano più confortevole possibile. Sarà infatti più facile passare l’auricolare ad un altro utente, ma l’imbottitura interna offrirà anche una migliore ergonomia ed un migliore bilanciamento dei pesi, che permetterà di effettuare sessioni di gioco più lunghe senza stancarsi.

Inoltre, l’Audio Strap offre due regolazioni in altezza per il comparto sonoro per adattarsi meglio alle orecchie, e permettono anche di alzare ed abbassare il volume facilmente.