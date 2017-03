Vizio lancia la lineup delle TV 2017: 4K a partire da 419 dollari

Ormai anche il Full HD ha fatto il suo tempo, almeno stando a ciò che dice il mercato: ilè ovunque, abbiamo nuove console di gioco che lo supportano (upscalando i videogiochi oppure mostrando video nativi), computer e smartphone, lettori di ogni tipo e ovviamente televisioni, il nuovo oggetto del desiderio di tutti.

L’unico problema dei bellissimi TV 4K è per ora il prezzo, ma attenzione, Vizio ha pubblicato la sua nuova lineup 2017 con diverse sorprese, ad esempio il primo modello 4K è in listino a 419,99 dollari. Ecco tutta la lineup completa:

Vizio D-Series 24-inch LED Smart TV (D24h-E1) $139.99

Vizio D-Series 32-inch full-array LED smart TV (D32f-E1) $199.99

Vizio D-Series 39-inch full-array LED smart TV (D39f-E1) $299.99

Vizio D-Series 40-inch full-array LED smart TV (D40-E1) $319.99

Vizio D-Series 43-inch full-array LED smart TV (D43f-E1) $349.99

Vizio D-Series 43-inch 4K full-array LED smart TV (D43-E2) $419.99

Vizio D-Series 48-inch full-array LED smart TV(D48f-E0) $399.99

Vizio D-Series 50-inch full-array LED smart TV (D50f-E1) $419.99

Vizio D-Series 50-inch 4K full-array LED smart TV (D50-E1) $499.99

Vizio D-Series 55-inch full-array LED smart TV (D55f-E0) $479.99

Vizio D-Series 55-inch 4K full-array LED smart TV (D55-E0) $569.99

Vizio D-Series 65-inch 4K full-array LED smart TV (D65-E0) $899.99

Come potete ben vedere, per un TV 65 pollici 4K LED con funzioni smart TV top gamma bastano 899 dollari, non male come offerta (anche se manca il supporto all'HDR, ma non si può aver tutto...). Queste TV sono già disponibili sul sito Vizio.com e presto arriveranno sugli scaffali americani, non sappiamo se riusciremo a vederli in Europa.