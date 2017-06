Vodafone: 10 giga a chi non ha attivato Vodafone Pass Social e Chat

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato dell’interessantissima promozione regalata da Vodafone a tutti gli iscritti al programma, ovvero Pass Social e Chat , che per otto settimane permetterà agli utenti di navigare illimitatamente sui social network ed in chat senza consumare i gigabyte previsti dall’offerta attiva.

A quanto pare però in molti non sono riusciti ad attivarla, in quanto non compatibile con la propria promozione. A tal motivo, Vodafone ha dato in regalo a questi un’altra offerta. Si tratta di Vodafone Happy 10 Giga che, come suggerisce il nome, aggiunge per quattro settimane all’offerta 10 gigabyte di internet in 4G.

Al termine di tale periodo, Happy 10 Giga si disattiverà automaticamente, al contrario di Pass Social e Chat, che dovrà essere disattivata manualmente altrimenti comporterà un addebito di 5 Euro ogni quattro settimane. Fateci sapere se l'attivazione è andata a buon fine! Coloro che rientrano nella promozione sono stati avvisati attraverso un SMS.