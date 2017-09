Vodafone 4.5G a Torino: un video della presentazione

Come riportato su queste pagine qualche giorno fa, lo scorso 15 Settembreha ufficialmente lanciato a Torino la rete mobile, a conferma dell’impegno preso dall’operatore rosso per rendere le comunicazioni mobili sempre più veloci.

La presentazione è avvenuta presso la sede di Eataly, a cui erano presenti molti degli esponenti dell’azienda, i quali hanno anticipato le frontiere del 4.5G, che si traduce in velocità sempre più elevate, tempi di latenza bassi, e la possibilità di dare ed ottenere informazioni in modo sicuro e rapido, ma anche di utilizzare la realtà aumentata, che ormai rappresenta la tecnologia del futuro, come confermato anche dai grossi investimenti effettuati dalle grosse aziende della Silicon Valley, ma anche la capacità di conteggiare in tempo reale ed automaticamente ingressi ed uscite delle persone da un determinato stabile.

La potenzialità del 4.5G sono state esposte da Alessandro Gioia, System Engineering Manager di Vodafone Italia, che sul proprio canale ufficiale YouTube ha pubblicato il video che trovate in apertura, proveniente proprio dall’evento di tre giorni fa.