Vodafone accelera sulla sperimentazione del 5G in Italia

Ancheè pronta ad accelerare sul 5G. L’amministratore delegato della società italiana,, infatti, ha annunciato che la sua compagnia parteciperà alla sperimentazione della nuova linea indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, e nei prossimi 3-4 anni testerà la sua applicazione in altri ambiti, come quello industriale.

L’operatore telefonico italiano ha sottolineato ancora una volta come il 5G rappresenti una priorità assoluta, soprattutto per espandersi in un mercato come quello dell’internet of things, che rappresenta la grossa sfida per il futuro. Secondo alcune stime, infatti, nel 2021 grazie al 5G andranno in rete circa 12 miliardi di oggetti intelligenti, i quali avranno una latenza sensibilmente più bassa rispetto all’attuale, ma andranno anche a migliorare la vita delle persone in molti settori, come quello della guida autonoma, ma anche la sicurezza ed i pagamenti.

I dettagli sulla sperimentazione che condurrà Vodafone in Italia probabilmente saranno resi noti nel corso delle prossime settimane.