Vodafone ancora non ha preso una decisione sull'operatore low cost

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante il possibile lancio, da parte di, di un operatore low cost per mettersi in concorrenza conTIM. Il brand britannico, attraverso l’amministratore delegato italiano, ha svelato che una decisione ancora non è stata presa.

Aldo Bisio, CEO della telco, parlando nel corso di una conferenza tenuta dalla Fondazione Vodafone, ha annunciato che una decisione finale sarà presa a “cavallo dell’estate”, ed “allo studio ci sono molte opzioni. C'è già in atto una guerra nei prezzi in un mercato molto competitivo”.

Parole che senza, in parte, confermano come nelle intenzioni di Vodafone ci sia l’interesse in questo mercato che, soprattutto in Italia, nel corso degli ultimi tempi ha visto l’ingresso di molti marchi.

Le prime indiscrezioni erano state riportate da Milano Finanza la scorsa settimana, dopo che Vodafone aveva registrato una società che probabilmente gestirà questa controllata.